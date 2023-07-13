«الوطن» تصدر كتابا توثيقيا باسم «30 يونيو.. الطريق إلى الوطن»

أصدرت مؤسسة «الوطن» كتابًا جديدًا يوثق محطات ثورة الثلاثين من يونيو 2013، باسم «30 يونيو.. الطريق إلى الوطن»، ويتكون من 5 فصول ترصد كل المحطات المهمة والأحداث الصعبة التي عاشتها مصر خلال فترة حكم الإخوان، وصولاً إلى خروج ملايين المصريين إلى الشوارع للمطالبة بإسقاط حكم المرشد، ثم إعلان خارطة الطريق في البيان التاريخي يوم الثالث من يوليو 2013.

5 فصول ترصد محطات الثورة ضد حكم المرشد

وجاء الفصل الأول من الكتاب تحت عنوان «عام أسود.. أكاذيب وجرائم ودماء»، ويتناول هذا الفصل فترة حكم الإخوان بداية من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2012، ويرصد كل الانتهاكات والأخطاء والجرائم والأكاذيب التي رددها الإخوان خلال تلك الفترة حتى مايو 2013.

فيما خصص الفصل الثاني لرصد كل الأحداث المشتعلة خلال الشهر الأخير من حكم الإخوان، تحت عنوان «يونيو الغضب.. كسر حاجز الخوف»، وهي الفترة التي شهدت حراكًا غير مسبوق وتصاعد تدريجي هائل لموجات الغضب ضد الإخوان من كل فئات المصريين.

وسلط الفصل الثالث تحت عنوان «ثورة الضرورة.. شعب يتحرك وقيادة تستجيب» الضوء على أحداث الثورة يوم الثلاثين من يونيو مرورًا بالأيام الثلاثة التالية حتى الثالث من يوليو الذي شهد إعلان خارطة الطريق، مع رصد ردود الفعل الداخلية لدى كافة القوى الوطنية والأحزاب والتيارات السياسية، وكذلك ردود الفعل في الخارج.

أما الفصل الرابع، فقد تناول المرحلة الانتقالية التالية لإعلان خارطة الطريق، تحت عنوان «الفترة الانتقالية.. عام اللحظات الصعبة»، وتناول أهم أحداث الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسيًا للجمهورية، بعد مطالبات شعبية واسعة وانتخابات رئاسية شهدت مشاركة واسعة.

ويرصد الكتاب في هذا الفصل الأحداث الإرهابية التي شهدتها مصر خلال تلك الفترة، ومساعي الدولة لاستعادة الاستقرار والأمن.

وجاء الفصل الخامس تحت عنوان «كلمة أخيرة.. هذه شهادتي للتاريخ»، واستعرض هذا الفصل الأخير من الكتاب شهادات موثقة لعدد كبير من الشخصيات العامة التي كانت في صدارة المشهد أو قريبة من الأحداث، تشرح وتحلل ما جرى في مصر قبل وأثناء وبعد ثورة الثلاثين من يونيو.

كما خصص الكتاب مساحة في نهاية فصوله الخمسة ضمت مجموعة من الصور التي توثق محطات ثورة 30 يونيو وترصد مشاهد مختلفة لملايين المصريين الذين ملأوا الميادين رفضًا لاستمرار حكم الإخوان، وكذلك مشاهد متنوعة من جرائم وعنف ميليشيات التنظيم الإرهابي ضد مصر والمصريين.

يذكر أن كتاب «30 يونيو.. الطريق إلى الوطن» صادر عن مؤسسة «الوطن»، تحت إشراف الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد محمود المستشار الفني للجريدة، وضم فريق إعداد الكتاب كل من إمام أحمد رئيس فريق إعداد الكتاب، والصحفيين الزملاء: مصطفى رحومة، سيد خميس، سعيد حجازي، حسام حربي، محمد أباظة، يسرا البسيوني.

وحرصت مؤسسة «الوطن» على تقديم إهداء الكتاب إلى أرواح الشهداء المصريين الأبرار، وقالت في إهدائها: «إلى أرواح الشهداء الطاهرة.. إلى الذين ضحوا بأغلى ما لديهم؛ كي يعيش الوطن.. إلى الذين رحلوا عنا بأجسادهم.. ولم ترحل ذكراهم.. إلى الأبطال الحقيقيين في كل زمانٍ ومكان.. إلى الذين خاضوا أصعب المعارك بفداء وبسالة وشرف من أجل ننعم جميًعا بالأمان والحرية.. سلامٌ عليكم دائمًا».

وكانت «الوطن» في مقدمة الصفوف ضد التنظيم الإرهابي منذ اليوم الأول لحكم الإخوان، وتعرضت لاعتداءات متكررة من عناصر التنظيم وحُرق مقرها مرتين عقابًا على موقفها المباشر والواضح ضد الحكم الإخواني، وأكدت مقدمة الكتاب أنه آن للقصة أن تُروى كاملة، وآن للحكاية أن تُقدم موثقة بالساعة واليوم والشهر، حتى لا يضيع التاريخ، وحتى لا يلوي أهل الشر ذراع الحقيقة.

ويأتي هذا الكتاب «30 يونيو.. الطريق إلى الوطن» كإصدار جديد لمؤسسة "الوطن"، بعد حوالي 3 أشهر من إصدارها السابق «الحوار الوطني.. الطريق نحو الجمهورية الجديدة» الذي وثق محطات الحوار الوطني خلال عام كامل منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي أبريل 2022، حتى انعقاد الجلسة الافتتاحية.