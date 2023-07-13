مصرع طفل غرقا في ترعة بالمنوفية

شهد مركز الباجور في محافظة المنوفية، مصرع طفل غرقًا في ترعة شبين الكوم المارة بدائرة المركز، إذ نجح الإنقاذ النهري في انتشال الجثمان، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في القضية.

مصرع طفل غرقا في المنوفية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز الباجور، تبين أنّ الطفل الغارق يدعى «م.ع» ويبلغ من العمر 3 سنوات، ومقيم بقرية منشأة سيف، وبسؤال أسرته، أكدوا غرقه في أثناء اللعب أمام منزله، ونفوا وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وتمكن الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان من أمام قرية كوم الضبع، وجرى تحرير المحضر اللازم.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارًا بغرق طفل

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد مصرع طفل مقيم بقرية منشأة سيف في بحر شبين المار من دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة، وجرى انتشال الجثمان بمعرفة الحماية المدنية، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة، اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهلت التحقيق لمباشرة التحقيقات.