موعد التقديم لمدارس التمريض بكفر الشيخ.. اعرف الأوراق المطلوبة

أعلنت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، فتح باب التقديم لمدارس التمريض للعام الدراسي 2023 - 2024، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

موعد التقديم لمدارس التمريض

ووفقاً لمديرية الشؤون الصحية، فإنّه يبدأ التقديم بمقر المدرسة التي سيلتحق بها الطالب من 17 إلى 31 يوليو الجاري، بحد أدني للتقديم بالمدارس 260 درجة، والحد الأدنى للتقديم بمدرستي برج البرلس بنات ومطوبس بنات 250 درجة، ويقدم أوراق الالتحاق بالمدارس، ولي الأمر أو من لديه الولاية التعليمية.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وبحسب مديرية الشؤون الصحية، فإنّ الأوراق المطلوبة للتقديم لمدارس التمريض بكفر الشيخ، كالتالي:

1- مستخرج رسمي معتمد من الشهادة الإعدادية.

2- صورة شهادة ميلاد حديثة.

3- صورة البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب.

4- عدد 2 صورة ضوئية للطالب يكتب عليها اسمه.

5- طلب التحاق بالمدرسة، على أنّ تستكمل البيانات أمام الموظف المختص بالمدرسة التابع لها.

6- إفادة إتمام التعليم الأساسي بنفس الإدارة التعليمية.

7- في حالة وفاة الأب، يتم إحضار صورة من شهادة الوفاة.

8- في حالة طلاق الأم، يتم إحضار ولاية تعليمية.

9- التقديم من خلال ولي الأمر فقط.

قبول 3 فصول للبنين

وأكدت المديرية أنّه سيجري قبول 3 فصول للبنين، حسب القطاعات الآتية:

1- قطاع وسط ويضم «كفر الشيخ - الرياض - سيدي سالم - سيدي غازي»، ومقره مدرسة تمريض كفر الشيخ للبنين.

2- قطاع غرب ويضم «دسوق - مطوبس - فوه - قلين»، ومقره مدرسة تمريض شباس الشهداء للبنين.

3- قطاع شرق ويضم «بيلا - الحامول - بلطيم - برج البرلس»، ومقره مدرسة تمريض السحايت للبنين.