«بيطري دمياط» ينظم ندوة عن التربية الآمنة والصحية للدواجن

عقد فريق الإرشاد بمديرية الطب البيطري بدمياط، ندوة توعوية للسيدات مجانا للتوعية بطرق التربية الآمنة والصحية للدواجن في المنازل؛ تمهيداً لفتح مشروع صغير ونشر الوعي المجتمعي لدى السيدات.

حاضر في الندوة الدكتورة شيرين عيد مدير إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري والدكتورة مروة الغباري طبيبة بإدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري بدمياط

برنامج تحصين لكل نوع من الدواجن

تقول دكتورة شيرين عيد مدير إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري بدمياط في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى توضيح شروط التربية السليمة وبرنامج التحصين اللازم لكل نوع من أنواع الدواجن بجدول زمني محدد في الأعمار والمراحل العمرية لكل نوع على حدة.

تمكين المرأة اقتصاديا أولوية لدى قومي المرأة والتوعية

وأوضحت الدكتورة شيرين عيد لـ«الوطن» أن تلك الندوات جاءت بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط بهدف التوعية للسيدات ومن يريد منهم فتح مشروع صغير من تربية الدواجن بالمنزل لأن قومي المرأة يهتم بالتمكين الاقتصادي للمرأة ونشر الوعي المجتمعي بطرق التربية الآمنة والصحية بطريقة سليمة تحفظ الأطعمة وتمنع انتشار الأمراض.

أمراض مشتركة بين الطيور والإنسان

وأوضحت «شيرين» أن هناك أمراضا مشتركة بين الإنسان والطيور مثل إنفلونزا الطيور وغيرها وأوضحت كيفية الوقاية منها وطرق التعامل معها ومع الطيور وطرق النظافة عند التعامل المباشر والأدوات التي تستخدم للتعامل معها والسن المناسب للذبح لكل نوع والتغذية السليمة.