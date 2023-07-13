عاجل.. مواعيد مباريات مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بعد وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى.

وجاءت مواعيد مباريات مصر تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم وجميع مواعيد مباريات المنتخبات على النحو التالي:

- الجولتان الأولى والثانية في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر 2023.

- الجولتان الثالثة والرابعة في الفترة من 3 إلى 11 يونيو 2024.

- الجولتان الخامسة والسادسة في الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025.

- الجولتان السابعة والثامنة في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

- الجولتان التاسعة والعاشرة في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

مباريات أفضل ثواني: من 10-18 نوفمبر 2025.

وتضم مجموعة منتخب مصر كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وجيبوتي وإثيوبيا.

فيما جاءت جميع المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي،

المجموعة الثانية: السنغال، الكونغو الديمقراطية، موريتانيا، توجو، السودان، ليسوتو

المجموعة الثالثة: نيجيريا، جنوب أفريقيا، بنين، زيمبابوي، رواندا، ليسوتو.

المجموعة الرابعة: الكاميرون، كاب فيردي، أنجولا، ليبيا، سوازيلاند، موريشيوس

المجموعة الخامسة: المغرب، زامبيا، الكونغو، تنزانيا، النيجر، إريتريا

المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الجابون، كينيا، جامبيا، بوروندي، سيشل

المجموعة السابعة: الجزائر، غينيا، أوغندا، موزمبيق، بوتسوانا، الصومال

المجموعة الثامنة: تونس، غينيا الاستوائية، ناميبيا، مالاوي، ليبيريا، ساوتومي

المجموعة التاسعة: مالي، غانا، مدغشقر، أفريقيا الوسطى، جزر القمر، تشاد