ما أهمية صلاح القلب للجسد؟.. أستاذ بالأزهر يجيب لقناة الناس

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنَّ أمور انقباض وانبساط القلب تبين لنا أهمية صلاح القلب ودوره في حياة العبد، مستشهدًا بحديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم، «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله» وهذه هي القضية.

مهنا: اهتمام أهل الطريق والتصوف بالقلوب

وأضاف «مهنا» خلال استضافته ببرنامج «الطريق إلى الله» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ اهتمام أهل الطريق وأهل التربية والتصوف بالقلوب لأن «جارحة القلب ملك على باقي الحواس والأعضاء وكأنها جنود التي تأتمر بأمره فإذا كان سليماً إئتمرت وتحركت به لأنه الأساس»، وقوله تعالى «إلا من أتى الله بقلب سليم».

اعرف ما قاله ابن عطاء الله عن القلوب

وتابع: قال ابن عطاء الله «ما اُستودع في غيب السرائر؛ أي غيب القلوب، ظهر على شهادة الظواهر وما كان فيك ظهر على فيك وكل إناء بالذي فيه ينضح.. وما خامر القلوب على الوجه منه أثر يلوح، أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب، لولا الهوى لم ترق دمع على طلل ولا أرقت لذكر البان والعلن والعازلون تفننوا في عزلهم جهلا بوجد ما لي عنه براح.. لكنهم لو ذاقوا طعما للهوى خلعوا العذار ونوحوا نواحا».