كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن أهم 9 تصريحات لوزير التعليم في ختام امتحانات الثانوية العامة 2023، والتي أعلن عنها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، حدد فيها موعد إعلان نتيجة الامتحانات وتفاصيل النتيجة.

أهم 9 تصريحات لوزير التعليم في ختام امتحانات الثانوية العامة 2023

- نتائج امتحانات الثانوية العامة مبشرة، حصول 1000 طالب من 260 ألف طالب على الدرجة النهائية في امتحان الكيمياء.

- لم يحدث تسريب نهائي منذ عام 2016 في امتحانات الثانوية العامة، وهناك جهة سيادية تتولى طباعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة.

- ما يحدث هو أنه عند دخول الطالب للجنة الامتحان يصور بعض الأجزاء وينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

- لدينا باركود على ورقة الأسئلة يمكننا من ملاحقة أي طالب صور أي أجزاء من الامتحان في غضون 5 دقائق.

- عقوبة نشر الأسئلة وفق القانون الحرمان من الامتحان عام أو عامين.

- استخدمنا العصا الإلكترونية لمنع الغش في الامتحانات.

- منعنا التحويل للجان شهدت تحويلات كبيرة الأعوام الماضية.

- منعنا عقد امتحانات في اللجان الملتهبة العام الماضي.

- من المتوقع إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة في أول شهر أغسطس.