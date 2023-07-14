3 آلاف متسابق في ماراثون القاهرة ضمن احتفالات العيد القومي

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الماراثون الذي نظمته محافظة القاهرة بمحور ياسر رزق في إطار احتفالاتها بعيدها القومي 1054.

وتضمن الماراثون الذي شارك فيه أكثر من 3 آلاف متسابق سباقات للجري، والدراجات البخارية، والدراجات الهوائية وعروض فنية وفيلم تسجيلي عن انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الرياضة.

شارك في الماراثون نواب محافظ القاهرة للمناطق الأربعة الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ود.السيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة وعدد من قيادات المحافظة.

تشجيع الرياضة

وحيا اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المتسابقين المشاركين في الماراثون مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص على دعم وتشجيع الموهوبين رياضيًا واتخاذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها النهوض بالرياضة المصرية للحفاظ على مكانة مصر في المحافل والمسابقات الرياضية الدولية.

ووجه محافظ القاهرة الشكر لوزير الشباب والرياضة على مشاركته في الماراثون ودعمه لكافة الأنشطة الرياضية التي تجرى على أرض العاصمة.

مشاركة الشباب

وأكد محافظ القاهرة أنه كان هناك حرص على أن يقام الماراثون على أحد انجازات الدولة بمشاركة الشباب، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بمشاركة الشباب في كل ما يتم من انجازات، مضيفًا أن اختيار نقطة بدء الماراثون بجوار أحد مواقع العمل الجاري لاستكمال هذا المحور ليرى الشباب ما يتم من جهد على أرض الواقع ويعرف أن كل الانجازات التي تقوم بها الدولة تتم من أجله، ولتبدأ القاهرة في عيدها عام جديد يحتل فيه الشباب مركز الصدارة بالإضافة إلى تعريفهم بواحد من أهم الانجازات العملاقة التي اقامتها الدولة في وقت قياسي لتيسير حركة المركبات واختصار الوقت والحد من استهلاك المحروقات لتحسين جودة الهواء.

وتضمن الماراثون المرور أعلى كوبري طه حسين الذي يعد عملًا هندسيًا فريدًا في مجال تشييد الكباري حيث تم تشييده في 9 أشهر فقط من العمل المتواصل، وانطلق الماراثون في محور ياسر رزق مرورًا بكوبري طه حسين وانتهاءً بمتحف الحضارة المصرية ويبلغ طول محور ياسر رزق 10,6 كم ويربط بين محور صلاح سالم والأوتوستراد ومحوري سميرة موسى وحسب الله الكفراوي.