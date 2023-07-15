مواقيت الصلاة اليوم السبت.. أذان الفجر في سوهاج 4:29 صباحا

كشفت هيئة المساحة المصرية، عن تفاصيل مواقيت الصلاة اليوم السبت، في كل مدن ومحافظات الجمهورية، إذ أسفرت عن تغير طفيف في مواعيد الصلوات الخمس.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تستعرضها «الوطن» للقارئ بشكل لحظى، نقدم في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم السبت.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواعيد الصلاة اليوم السبت 15 يوليو، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:32 صباحا

أذان الظهر: 12:56 مساءً.

أذان العصر: 4:21 مساءً.

أذان المغرب: 7:43 مساءً.

أذان العشاء: 9:8 مساءً.

مواقيت الصلاة في مدينة المنصورة

موعد أذان الفجر: 4:15 صباحًا.

أذان الظهر: 1:00 مساءً.

أذان العصر: 4:39 مساءً.

أذان المغرب: 8:00 مساءً.

أذان العشاء: 9:33 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:19 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:00 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:36 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:57 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:28 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:23 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:07 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:45 مساءً.

موعد أذان المغرب: 8:06 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:38 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:37 صباحًا.

أذان الظهر: 12:55 مساءً.

أذان العصر: 4:15 مساءً.

أذان المغرب: 7:39 مساءً.

أذان العشاء: 9:02 مساءً.

مواقيت الصلاة في الشرقية

موعد أذان الفجر: 4:15 صباحًا.

أذان الظهر: 12:59 مساءً.

أذان العصر: 4:37 مساءً.

أذان المغرب: 7:58 مساءً.

أذان العشاء: 9:30 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

أذان الفجر: 4:12 صباحًا.

أذان الظهر: 12:59 مساءً.

أذان العصر: 4:38 مساءً.

أذان المغرب: 7:59 مساءً.

أذان العشاء: 9:32 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:29 صباحًا.

أذان الظهر: 12:57 مساءً.

أذان العصر: 4:25 مساءً.

أذان المغرب: 7:47 مساءً.

أذان العشاء: 9:14 مساءً.