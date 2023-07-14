أسماء 18 مصابا بينهم 3 أطفال في انقلاب ميكروباص بالفيوم

حصلت «الوطن» على أسماء 18 مصابًا بينهم 3 أطفال و3 سيدات، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، قرب مدخل جرزا بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، ووجود عدد كبير من المصابين.

أسماء مصابي حادث طريق القاهرة أسيوط

وأسفر حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي عن إصابة 18 شخصًا بإصابات متنوعة تراوحت بين كدمات وكسور وجروح متفرقة بالجسم، وهم:

حسام سيد عبد المعز، 9 سنوات. ثريا صابر عبد الجيد بريك، 43 سنة. وداد عبد الفتاح عبد الله حسين، 45 سنة. محمود فرحات عبد الله عبد الرازق، 35 سنة. يوسف ممدوح محمود يوسف، 35 سنة. مختار عبد العزيز عبد العليم، 42 سنة. محمود شحاتة محمد فرج، 53 سنة. محمد عبد النبي عبد الفتاح، 61 سنة. أيمن عبد المحسن عبد الفتاح مرسي، 54 سنة. عبد السلام عبد الرازق مرسي حزين، 75 سنة. محمد أيمن عبد المحسن عبد الفتاح، 6 سنوات. عبد التواب سعداوي حميدة حسان، 57 سنة. عواد حسان عبد الحميد يوسف، 55 سنة. محمد سيد محمد عبد العزيز، 35 سنة. سيد محمد حسن عبد الحميد، 38 سنة. زاهية عبد الكريم علي مرسي، 45 سنة. رائد محمد عبد التواب مرسي، 39 سنة. حسام سيد عبد المعز، 9 سنوات.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بـ 7 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.