نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023.. اعرف موعدها وخطوات الحصول عليها

بعد ساعات من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، يترقب الطلاب نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، حتى يتمكنوا من معرفة درجاتهم التي تحدد لهم الكليات التي يلتحقون بها وفق التنسيق، ما جعل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، يعلن موعد النتيجة التي تمر الآن بمراحل تصحيح مختلفة تضمن حصول الطلاب على درجاتهم بدقة.

ويستعد طلاب الصف الثالث الثانوي لظهور النتيجة ومراحل التنسيق التي تمكنهم من التقديم على الكليات التي تناسبهم كلا وفق المجموع الخاص بهم، ونوضح من خلال هذا التقرير موعد نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وخطوات الحصول عليها كالتالي:

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

وأوضح حجازي في فيديو له عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، لتكون في مطلع شهر أغسطس المقبل، لافتا إلى أن جميع نتائج الامتحانات التي تم تصحيحها حتى الآن مبشرة، والتي تشير إلى تخطي نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة بـ90% في اللغة العربية و91% في اللغة الأجنبية الثانية.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

وتتيح بوابة الوطن نتيجة الثانوية العامة 2023 للطلاب فور ظهورها، والتي يمكن الحصول عليها في عدة خطوات، كالتالي:

- إدخال الاسم الرباعي الخاص بالطالب.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- ثم يتم اختيار الشعبة.

- وبعد ذلك يتم اختيار المحافظة التي يتبع لها الطالب.

- ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني الخاص به.

- وفي النهاية يتم إدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب والضغط على تسجيل حتى يحصل على النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم.