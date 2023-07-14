استعدادا لقدوم الإيرانيين.. مرشدون سياحيون بدأوا في تعلم اللغة الفارسية

قال سمير عبدالوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، إن العديد من الأعضاء بدأوا حاليا في تعلم اللغة الفارسية استعدادًا لقدوم السياح الإيرانيين إلى مصر، لافتا إلى أن هناك ندرة بالفعل حاليًا في مرشدي هذه اللغة، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت قيام العديد منهم بتعلم لغات أخرى مثل اللغة الصينية والروسية والإسبانية والإيطالية.

زيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الصيف

وأضاف «عبدالوهاب»، في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك زيادة كبيرة في الحركة السياحية الوافدة للمدن الثقافية والأثرية خلال فصل الصيف الحالي، لافتًا إلى أن حجم الطلب على زيارة مصر خلال الموسم السياحي الشتوي المقبل كبيرة للغاية، موضحًا أن العديد من شركات السياحة بدأت حاليا في انتهاج سياسة الكيف وليس الكم.

الأسبان أكثر الدول إرسالًا للسياح إلى الأقصر

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد زيادة كبيرة فى الحركة السياحية الوافدة إلى كل من الأقصر وأسوان والقاهرة والجيزة، موضحا أن الأسبان كانوا الأكثر تواجدا بتلك المدن خلال الـ 6 شهور الأولى من عام 2023، كما أن أعداد الفرنسيين والإيطاليين والأمريكان الذين زاروا تلك المدن كان جيدا للغاية، مشيرا إلى أن أكثر من 95% من عمل المرشدين السياحيين يكون فى المدن الأثرية والثقافية.