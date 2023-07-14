كيف يكتمل توحيد العبد لله؟.. عالم بالأزهر الشريف يوضح لـ«قناة الناس»

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إنَّ من ظن في الله الجسمية أو الأبعاض أو التغير أو الحلول لم يوحد الله حق التوحيد، موضحاً «البعض يجعل الأفعال المُذكورة في القرآن عن الله صفات.. فنقول لمن يجعل الفعل صفة للذات العليا إن الاستواء فعل وليس صفة والفعل أثر صفة ونشأ من أثر صفات الذات».

جبر: ضرورة صرف أي لفظ يوجب تشبيه أو تجسيم لتمام التوحيد

وأضاف «جبر» خلال احدى حلقات برنامج «اعرف نبيك» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ أي لفظ يوجب تشبيه أو تجسيم فيجب على العبد أن يصرفه عن ظاهره ثمَّ يتم تأويله أو تفويضه تنزيها لذات الله - عز وجل - بهدف التنزيه، مستشهداً بما ورد بكتاب «عقيدة جوهرة التوحيد».

حتى لا تكون ممن يشرك بالله.. عليك بهذا

وتابع عالم الأزهر الشريف، «حتى لا تكون ممن يشرك بالله شيئاً فمن الضروري أن تنزه الله عن كل شبيه وأن كل لفظ أو شيء أُوهم التشبيه يتم تأويله، أي صرفه عن معناه الظاهري، بمعنى مجازي يليق بالله – عز وجل- أي نقول العين بمعنى الحفظ واليد بمعنى القدرة والعطاء والحركة بمعنى قرب القبول وفضل الله وإكرامه لعباده».