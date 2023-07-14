لماذا هاجر النبي محمد سرًا؟ عالم بالأوقاف يجيب لـ «قناة الناس» «فيديو»

كشف الشيخ على الله الجمال، من علماء وزارة الأوقاف، عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سراً بخلاف سيدنا عمر بن الخطاب الذي هاجر علانية، موضحا أنه لو هاجر نبينا الكريم جهراً لألزم الصحابة جميعاً ضعيفهم وقويهم بالهجرة جهراً.

الجمال: رحمة النبي بالضعفاء من أصحابه والهجرة سراً

وأضاف «الجمال» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «نبي الرحمة» على شاشة قناة الناس، أنَّ رحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورفقه بالضعفاء والمساكين من صحابته، دفعته لأن يهاجر سراً، قائلاً «مع اقتراب العام الهجري الجديد نذكر مقدمات الهجرة النبوية المباركة وما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من أشد أنواع الإيذاء وتحمل المشقة لأجل تبليغ الرسالة».

الهجرة النبوية والثبات على الحق

وتابع العالم بوزارة الأوقاف، «الهجرة في وقتنا الحالي أن تهاجر ما نهى الله عنه وهي لا تقتصر على المعنى القديم بأن تهاجر من مكان إلى مكان.. وعلينا تذكر أمر الله للنبي بالهجرة من مكة للمدينة وحقيقة هجرة النبي كانت تغيير موقع لا موقف ثباتاً على الدعوة إلى الله».