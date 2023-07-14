من «الثانوية» لـ«الكلية» اختار صح (ملف خاص)

أطلقت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم، رسمياً أعمال تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2023، بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز الاختبارات المؤهلة لها، مع الاستعداد للمراحل التالية من التنسيق، والتى ستبدأ بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة أول أغسطس المقبل، وما يتصل بها من مراحل متتالية للتنسيق لتسكين الطلاب فى الكليات والمعاهد العليا المختلفة.

ووجّهت الوزارة بضرورة تسخير كافة إمكانيات التنسيق أمام الطلاب، وإتاحة كافة المعلومات بكافة الوسائل، بعد انتهاء كل الاستعدادات اللوجيستية لمكتب التنسيق الرئيسى وفروعه بالمحافظات، منوهة بالإنجازات التى حققتها الدولة فى ملف إنشاء الجامعات الجديدة فى الـ10 سنوات الماضية، والتى ستتيح اختيارات واسعة وغير مسبوقة للطلاب فى 92 جامعة و175 معهداً، بجانب الجامعات الأهلية الجديدة وفروع الجامعات الدولية والتكنولوجية، حيث نجحت فى تغيير مفهوم التنسيق لتكون هناك بدائل واختيارات متعددة أمام الطلاب من تخصصات وبرامج دراسية تواكب متطلبات سوق العمل محلياً وإقليمياً.

كما استثنى المجلس الأعلى للجامعات الـ1500 الأوائل فى شهادة الثانوية العامة من التوزيع الجغرافى، بجانب تأكيد أن لكل طالب 75 رغبة خلال أعمال التسجيل للرغبات، وأنه يتم تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية وما يعادلها عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لمرة واحدة فقط.