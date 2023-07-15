«كان رايح يصلي الجمعة».. تفاصيل وفاة شاب فجأة بالمنوفية

تعد لحظات الموت المفاجئ صادمة وغادرة، ولكن حسن الخاتمة يخفف من رعبها، وهذا ما حدث في قرية كفر إبنهس التابعة لمركز قويسنا، حيث توفى الشاب أحمد علي أثناء توجهه للمسجد لأداء صلاة الجمعة. وقد تسبب هذا الحادث في حالة من الذهول لدى أسرته.

تفاصيل وفاة شاب في قرية كفر إبنهس بالمنوفية

عماد حمدي صديق الشاب المتوفى، أكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن الراحل كان شاباً محبوبا من الجميع وتوفي بأزمة قلبية مفاجئة بالرغم أنه لم يكن يعاني أي أمراض في القلب طوال حياته، مشيراً إلي أن خبر وفاته كان صدمة كبيرة من الجميع في القرية الصغير والكبير، موضحاً أن الفقيد كان في طريقه للمسجد لأداء صلاة الجمعة.

وأضاف «حمدي» بأن الفقيد يبلغ من العمر 35 عاماً، وأنه له ثلاثة أبناء، وأكبرهم لم يتجاوز التاسعة من عمره. وأكد أن أهالي القرية صُدِموا جراء هذه الفاجعة، خاصةً بسبب حسن خُلُق الشاب ومحبته للجميع في القرية. وأشار إلى أن الحزن غطى الجميع، وخاصةً خلال تشييع جثمان الشاب إلى مثواه الأخير.

تشيع جثمان الشاب المتوفى وسط انهيار أسرته

وشيع أهالي قرية كفر إبنهس بمحافظة المنوفية، جثمان الشاب المفارق للحياة إلى مثواه الأخير وسط حزن وبكاء شديدين، وانهيار أسرته وصدمتهم الكبيرة. وقام الأهالي بتلاوة القرآن على قبره والدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل الله حسناته في ميزان حسناته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.