عاجل.. إجراء جديد من الشركة مالكة للغواصة تيتان المنكوبة

حذفت شركة «أوشان جيت» الأمريكية الخاصة، المالكة للغواصة «تيتان» المنكوبة، جميع حساباتها من مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«إنستجرام»، و«تويتر» و«لينكد إن».

ويعرض موقع شركة «أوشان جيت» على الإنترنت فقط، إشعارًا بأنه أوقف جميع العمليات البحثية والتجارية.

اختفاء غواصة تيتان في 18 يونيو الماضي

وفي 18 يونيو الماضي، اختفى طاقم غواصة «تيتان»، التي تمتلكها شركة «أوشان جيت» الأمريكية الخاصة، وعلى متنها 5 أشخاص، أثناء نزولها إلى حطام السفينة «تيتانيك».

كانت غواصة «تيتان»، تحمل على متنها المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوشن جيت إكسبيديشنز» راش ستوكتن، والملياردير البريطاني هيميش هاردينج، ورجل الأعمال من أصل باكستاني شاه زاده داودوابنه سليمان، بالإضافة إلى المستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليه.

وبعد أيام من الحادث، أعلنت السلطات الأمريكية، انفجار غواصة «تيتان» في أعماق المحيط الأطلسي، ومقتل جميع ركابها، فيما قال خفر السواحل الأمريكي في 29 يونيو الماضي، إنه جرى انتشال حطام الغواصة التي تحطمت بسبب انفجار داخلي، وبقايا بشرية، مشيرا إلى نقلهما إلى اليابسة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.