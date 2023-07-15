متخصص في الهجرة لـ«القاهرة الإخبارية»: 289 طفلا أفريقيا ابتلعهم البحر بـ6 أشهر

علق حسين خضر نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة، على تقرير اليونيسيف الذي يكشف وصول 11600 طفل من أفريقيا لإيطاليا منذ بداية العام، قائلا: إن عدد الوفيات من المهاجرين الأطفال 289 طفلا ابتلعهم البحر في 6 أشهر، ضمن 1800 قتيل توفوا أثناء محاولات الهجرة غير الشرعية.

تقرير اليونسيف تسبب في ضجة نظرا لزيادة أعداد الوفيات

أوضح خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، في برنامج «هذا المساء»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن تقرير اليونسيف تسبب في ضجة، نظرًا لزيادة أعداد الوفيات لأول مرة بعد جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن البحر المتوسط يعتبر مقبرة جماعية لسنوات طويلة، لشباب يحاولوا الهجرة من الأماكن المقيمين فيها، مشددًا على عدم وجود مبرر لأن يضحي الشخص بحياته.

وأشار إلى أن بعض الدول بدأت إيجاد حلول، لافتًا إلى أن ألمانيا بدأت تسهيل وتنظيم عملية الهجرة إليها، وأصدرت قرارات وقوانين جديدة للهجرة، مثل قانون هجرة الأيدي العاملة المعتمد على نظام النقاط، الذي يعطي الفرصة للكثيرين، لمحاولة تجربة الهجرة لألمانيا.

ولفت إلى أن معظم المهاجرين غير الشرعيين، جاؤا من دول لا تعاني من الحروب أو النزاعات المسلحة، لكنها متأثرة بالتغيرات المناخية، والاحتباس الحراري، وتعاني من التصحر، وانعدام الزراعة والتجارة، وفرص الحياة الكريمة، مطالبًا بالتضامن الأوروبي مع أفريقيا، للقضاء على هذه الظاهرة.