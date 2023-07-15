نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023.. خطوات بسيطة للحصول عليها فور إعلانها

يترقب طلاب الثانوية العامة، نتيجة الصف الثالث الثانوية 2023، بعد انتهاء الامتحانات لشعبتي الأدبي والعلمي، وبمجرد انتهاءها، أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد ظهورها، الذي من المتوقع أن يتم اعتمادها فور الانتهاء من مراحل التصحيح المختلفة التي تمر بها إجابات الطلاب.

وتعد نتيجة الصف الثالث الثانوي ٢٠٢٣ من أبرز الأحداث المنتظر حدوثها في التوقيت الحالي، الأمر الذي يجعل الطلاب وأولياء الأمور يهتمون بها، ويحرصون على متابعة أخبارها، ونوضح من خلال هذا التقرير، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وفق ما كشفت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وخطوات الحصول عليها فور إعلانها، والتي جاءت كالتالي:

متى تظهر نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023؟

أوضح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان له عبر الصفحة الرسمية للوزارة الموعد التقريبي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، على أن يتم اعتمادها فور الانتهاء من مراحل التصحيح، التي تتميز بدقة عالية، لإجابات الطلاب لنظام البابل شيت والأسئلة المقالية، فضلا عن مراجعة جميع بيانات الطلاب، والتأكد من صحتها، مثل الاسم ورقم الجلوس، ليكون موعدها في بداية شهر أغسطس المقبل.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 فور اعتمادها

تتيح بوابة «الوطن» للطلاب وأولياء الأمور، فرصة الحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلالها، عبر رابط نتيجة الثانوية العامة، وجاءت الخطوات كالتالي:

- إدخال الاسم الرباعي للطالب.

- إدخال رقم الجلوس.

- اختيار الشعبة.

- اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

- إدخال البريد الإلكتروني.

- إدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب.

- الضغط على تسجيل حتى يتم استلام النتيجة عقب اعتمادها مباشرة.