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تحرير 208 مخالفات لمحال غير ملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
01:02 م | السبت 15 يوليو 2023
غلق محال تجارية - صورة أرشيفية

غلق محال تجارية - صورة أرشيفية

حررت أجهزت الأمن (208) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم  بقرار الغلق خلال 24 ساعة في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة في مجال الكهرباء

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (208) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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