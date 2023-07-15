تعرف على الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية أدبي بنات

يتاح للفتيات الحاصلات على شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية عشرات الخيارات للدراسة بالمرحلة الجامعية، وتستعرض «الوطن» الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية أدبي بنات، ويحدد التنسيق الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية أدبي بنات.

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية أدبي بنات

1- كليات اللغات والترجمة الفورية:

كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان إنجليزي.

كلية البنات الأزهرية بأسوان إنجليزي.

دراسات إنسانية تفهنا إنجليزي.

دراسات إنسانية قاهرة إنجليزي.

دراسات إنسانية بالقاهرة فرنسي.

2- كليات اللغات والترجمة:

دراسات إنسانية بالقاهرة ألماني.

دراسات إنسانية بالقاهرة إسباني.

دراسات إنسانية بالقاهرة أوردي.

دراسات إنسانية بالقاهرة فارسي.

دراسات إنسانية بالقاهرة عبري.

دراسات إنسانية بالقاهرة تركي.

3- كلية التجارة إنجليزي بمصروفات.

4- كلية التجارة عربي بالقاهرة وتفهنا وأسيوط.

5- دراسات إسلامية وعربية شعبة صحافة وإعلام.

6- دراسات إنسانية شعبة وثائق ومكتبات.

7- كلية التربية بالقاهرة: دراسات إسلامية - لغة عربية.

8- كلية التربية أسيوط: رياضيات - طبيعة وكيمياء - تاريخ طبيعي بيولوجي- إنجليزي - رياض أطفال- تربية خاصة - عربي.

9- دراسات إسلامية وعربية شعبة الشريعة والقانون إنجليزي بالقاهرة وأسيوط.

10- دراسات إنسانية علم نفس بالقاهرة وتفهنا.

11- دراسات إنسانية رياض أطفال بالقاهرة وتفهنا.

12- دراسات إنسانية شعبة تربية بتفهنا.

13- دراسات إنسانية شعبة جغرافيا.

14- دراسات إنسانية شعبة التاريخ.

15- دراسات إنسانية شعبة الاجتماع.

16- كلية الاقتصاد المنزلي.

17- دراسات إسلامية وعربية شعبة الشريعة والقانون.

18- دراسات إسلامية وعربية شعبة الشريعة الإسلامية.

19- دراسات إسلامية وعربية شعبة أصول الدين والدعوة.

20- دراسات إسلامية وعربية شعبة اللغة العربية.

21- كلية البنات الإسلامية بأسيوط قسم الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع.

22- كلية التربية الرياضية بالخانكة.