عضو «الأمومة والطفولة»: صورة الطفل في الدراما المصرية تحتاج لإعادة نظر

أكدت الدكتورة ولاء شبانة، عضو المجلس القومي للأمومة والطفولة، ضرورة مناقشة الإعلانات الموجهة للأطفال وعرضها على المجلس القومي قبل عرضها على الشاشات، للتأكد من سلامة المحتوى مع حقوق الطفل.

الطفل في الدراما المصرية

وأشارت «شبانة» إلى أن التليفزيون يعتبر المصدر الأساسي لمعلومات أغلب الأسر المصرية البسيطة، لافتة إلى صورة الطفل في الدراما المصرية، والتي عادة ما تظهر طفلا تربى في الشارع ولم يكمل تعليمه، وفي نهاية العمل قد يكون شخصا قويا أو ذا ثروة، وكل هذه الأمثلة صور سلبية تتوجه لعقل المواطن البسيط.

عمالة الأطفال

وذكرت عضو المجلس، أن الدعم المادي للأسر من أهم الخطوات في مقاومة عمالة الأطفال، من خلال السعي لتحويلها لأسر منتجة، وأوضحت أنه من المهم تقنين دور للمجلس القومي للأمومة والطفولة في الرقابة على الإعلانات والأعمال التي تتناول الأطفال وقضاياهم، للتأكد من الصورة التي ينقلها العمل.