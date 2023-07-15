ضبط 250 كيلو دقيق مدعم قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط 250 كيلو دقيق قبل تهريبها للسوق السوداء

تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة من تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي: «تحرير محضر رقم (10742) جنح مركز شرطة بلبيس ضد مسئول مطبعة لإدارة نشاط بدون ترخيص وضبط (750) كيلو ورق طباعة خام وكروت ومطبوعات خاصة بالدعاية، وتحرير محضر رقم (13038) جنح مركز شرطة بلبيس وتم مفاجأة مخزن لتجميع الدقيق البلدي المدعم 87.5% والمخصص للمخابز البلدية فقط بناحية حفنا وجرى ضبط (250) كيلو دقيق بلدي زنة 50 كيلو جراما للشيكارة بغرض الإتجار والبيع في السوق السوداء وجؤى التحفظ على الدقيق وتسليمه لمستودع شركة مطاحن شرق الدلتا.

كما جرى تحرير محضر رقم (11945) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل جزارة بناحية قرية غيته لذبحه خارج السلخانه وتم التحفظ على (10) كيلو لحم جملي بالعظم.