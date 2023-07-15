تحرير 56 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية في مركزين بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بالتعاون مع مديرية التموين، تنظيم الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق، والمحال التجارية لإحكام الرقابة على الأسعار، والتأكد من مدى صلاحية السلع الغذائية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

حملة تموينية في أبوقرقاص

وأوضح تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص أن الوحدة المحلية حررت 38 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة على المخابز البلدية بقرية جريس حيث تنوعت المخالفات بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان، وعدم وجود سجل، وعدم نظافة أدوات العجن، إضافة إلى 12 محضرا خلال حملة على المخابز و الأسواق تنوعت بين سلع منتهية الصلاحية و سلع بدون فواتير بالإضافة إلى تجميع سلع مدعمة وتم التحفظ على كمية كبيرة من السولار والأعلاف ، فضلا عن ضبط 187كرتونة عصير منتهي الصلاحية خلال حملة تفتيشية على الأسواق بنطاق المدينة.

ضبط مخالفات في العدوة

وفى العدوة، قال أحمد خلف رئيس المركز إن الوحدة المحلية حررت 6 محاضر تموينية خلال حملة على المحال التجارية بقرية صفانية تنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار و عدم وجود ترخيص، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.