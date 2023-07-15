الجزار يوجه بدراسة الحلول المناسبة لتوصيل المياه للمناطق النائية بالبحر الأحمر

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وموقف المشروعات التنموية والخدمية المتنوعة بالمحافظة، وذلك فؤ اجتماع موسع بديوان عام محافظة البحر الأحمر، وبحضور مسؤولي الوزارة والمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر يتابعان موقف خدمات مياه الشرب

وأكّد الجزار، أنَّ وزارة الإسكان، وجهاتها المختلفة (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي - الجهاز المركزي للتعمير - الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركتها التابعة بمحافظة البحر الأحمر) لا تدخر جهداً في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة أهالينا بمحافظة البحر الأحمر.

من جهته، أكّد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أنَّ الجهد الذى بذلته وزارة الإسكان، ممثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لتغطية مدينة الغردقة بالكامل بخدمة الصرف الصحي، يعد إنجازاً، وفى وقت قياسي، مناشداً المواطنين بسرعة إنهاء إجراءات توصيل خدمات الصرف الصحي لمنازلهم.

وخلال الاجتماع، ناقش الجزار، التحديات التي تواجه قطاع مياه الشرب بمحافظة البحر الأحمر، والحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واستمع الوزير لمطالب نواب مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ووجه الجهات المعنية بالوزارة بدراستها.

كما وجه وزير الإسكان، مسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإشراف المباشر على دراسة وتنفيذ الحلول المناسبة لتوصيل مياه الشرب للمواطنين بالمناطق النائية بمدن محافظة البحر الأحمر، إذ أكّد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة، أنّ هناك خططاً عاجلة لرفع كفاءة محطات المياه بالمحافظة لزيادة الطاقة الإنتاجية، لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

ووجه وزير الإسكان أيضاً، جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، باستمرار متابعة مستوى خدمات مياه الشرب، وتقييم تشغيل محطات المياه والخزانات الرئيسية للمياه، بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك خزانات المياه لدي المواطنين، للتأكيد على أهمية جودة ومأمونية مياه الشرب المنتجة، مؤكداً أن هناك معامل بكل محطة لمراجعة جودة المياه بمختلف مراحل العمل بالمحطة.

وقدم اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عرضاً عن موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، كما قدم المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عرضاً تفصيلياً عن موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، إذ يبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية لمياه الشرب بالمحافظة 215 ألف متر مكعب يومياً، منها 113 ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة