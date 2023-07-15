بدء اختبارات المهندسين المتقدمين للوحدات المحلية بقنا

ترأس الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مهندس في الوحدات المحلية لمركزي دشنا وقفط.

وضمت اللجنة في عضويتها، كلا من محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس حمادة ياسين المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، وأحمد أبو المجد مدير إدارة الشئون القانونية، وحمدي حسين مدير الشئون المالية والإدارية، وأحمد عطية مدير إدارة الموارد البشرية.

وقال نائب محافظ قنا، إن اختيار مهندسين جدد بالإدارات الهندسية التابعة للوحدات المحلية في مجال العمارة والهندسة المدنية، يسهم في دعم أداء وإنجاز حجم الأعمال المكلفة بها الإدارات الهندسية، مثل إنهاء ملفات التصالح، وملفات التقنين، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بإصدار التراخيص والمعاينات والإشراف على الأعمال الإنشائية للمشروعات داخل نطاق كل وحدة محلية.

تفاصيل وظائف المهندسين بقنا

وأشار «عمر» إلى أنه تقدم لشغل وظيفة مهندس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا 87 مرشحا «66 تخصصا مدنيا – 21 تخصص عمارة»، بينما تقدم لشغل وظيفة مهندس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط 45 مرشحا «37 تخصصا مدنيا – 8 تخصصات عمارة».