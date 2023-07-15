نتیجة الثانویة العامة ٢٠٢٣.. درجات امتحانات الكيمياء مبشرة

يعيش طلاب الثانوية العامة تلك الأيام حالة من الترقب الممزوج بالتوتر والفرحة، لا سيما بعد انتهائهم من ماراثون الامتحانات والتي استمرت قرابة شهر، حيث ينتظرون حصاد ما زرعوه بالجهد والمذاكرة طوال أيام العام الدراسي، لذا تكون نتیجة الثانویة العامة ٢٠٢٣ هي شغلهم الشاغل.

أولياء الأمور ينتظرون نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣

حالة الترقب تلك لا تقتصر على طلاب الثانوية العامة فقط، بل تعيشها الأسرة جميعًا، وخاصة أولياء الأمور الذين يتحملون جزءا كبيرا من المتاعب النفسية لأبنائهم أثناء تلك المرحلة، فضلاً عن الأعباء المادية، لذا يترقبون نتیجة الثانویة العامة ٢٠٢٣، لمعرفة مصير أبنائهم من الالتحاق بكليات القمة أو الكليات المعاهدة المفضلة لهم وفقًا للدرجات التي حصلوا عليها وما يحدده التنسيق.

ويستعد الطلاب بعد انتهاء ماراثون الامتحانات لظهور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣، وما تتطلبه تلك المرحلة من أسئلة ذوي الخبرة للاستفادة من تجاربهم في تحديد الكليات المناسبة، ونوضح من خلال هذا التقرير موعد نتیجة الثانویة العامة ٢٠٢٣، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وخطوات الحصول عليها.

موعد إعلان نتیجة الثانویة العامة ٢٠٢٣

وفيما يتعلق بموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية، أنه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣، في أول شهر أغسطس المقبل.

5 آلاف طالب يحصلون على الدرجة النهائية في الكيمياء

وزفّ شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشرى سارة إلى الطلاب بشأن المواد التي وجدوا صعوبة في امتحانها، ومنها مادة الكيمياء، مشيرا إلى أن أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية رغم الجدل الذي أثير حول الامتحان، حسبما ذكر في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير».

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ مبشرة

وذكر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لنتیجة الثانویة العامة ٢٠٢٣، فإن جميع نتائج الامتحانات التي جرى تصحيحها حتى الآن مبشرة، تشير إلى تخطي نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة بـ90% في اللغة العربية و91% في اللغة الأجنبية الثانية، وأكد أن حوالي 1000 طالب حصل على الدرجة النهائية في امتحان الكيمياء، بعد تصحيح 50% من أوراق الإجابة.

نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣

وتحرص وزارة التربية والتعليم على مصلحة الطلاب ومراعاة أولياء الأمور، بوجود فرص من أجل الحصول على أفضل مجموع، وهناك العديد من المقترحات المقدمة لطلاب الثانوية مثل تحسين المجموع.