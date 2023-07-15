وفاة الطفل إيلاي جورج بعد معاناة مع السرطان.. ووالده: كان صديقي وحبيبي

توفي، اليوم السبت، الطفل إيلاي جورج، عن عمر ناهز الـ5 سنوات، بعد صراع كبير مع نوع شديد من السرطان، إذ أعلن وفاته والده، جورج إيليا، عبر حسابه الشخصي بـ«فيس بوك»، معربا عن حزنه الشديد والأسى العميق لفقدان ابنه الغالي، ووصفه بأنه صديقه وأخوه وحبيبه، وتلقى الأب الكثير من التعازي والمواساة من متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي.

معاناة إيلاي مع مرض السرطان

وكان خاض الطفل إيلاي معركة شرسة مع مرض السرطان، وجرى اكتشاف إصابته بورم خبيث كبير في بطنه، وبدأ علاجه في أمريكا بتكلفة باهظة، وتم إطلاق حملة تبرع لجمع المال اللازم لعلاجه، وتلقت الأسرة دعماً كبيراً من المجتمع المصري الأقباط والمسلمين على حد سواء.

وكانت نشرت «الوطن» في شهر ديسمبر من العام الماضي، تقريرا عن الطفل «إيلاي جورج»، جاء فيه أن سرطانا شديد الشراسة، يهدد حياة الطفل «إيلاي»، ابن المنيا وحيد الأبوين، الذي خاض رحلة طويلة مع المرض أنهكته بدنيا، وأوجعت قلب الأسرة التي تبحث عن علاجه، فحالة الطفل المرضية تعد نادرة، وكان يحتاج بعد عمليات الاستئصال وجرعات الكيماوي وزراعة النخاع، لحقن غير متاحة في مصر يتجاوز سعرها الـ3 ملايين جنيه.

أصيب بنوع من السرطان هو الأشد شراسة في مهاجمة الجسم

وقال والد الطفل لـ«لوطن»، حينذاك إنه يعمل طبيبا وعمر ابنه 4 سنوات ونصف العام، وجميع الأطباء أكدوا أنه يعاني من السرطان هو الأشد شراسة في مهاجمة الجسم، والعلاج متواجد في سويسرا وألمانيا بتكلفة 3 ملايين جنيه، وهو عبارة عن حقن تسمى Dinutuximab، كما أن الحصول عليها يحتاج إنهاء العديد من الإجراءات داخل وخارج مصر، وهو أمر مكلف للأسرة.

«إيلاي» وحيد الأبوين ويحتاج حقن بتكلفة 3 ملايين

وأضاف والد الطفل حينذلك إنه يعمل طبيبا، وزوجته معلمة، وابنهما الطفل «إيلاي» هو الوحيد الذي أنجباه، بعد 5 سنوات زواج تقريباً، كما أن الأم تركت عملها بعد مرض الطفل عندما أتم عامه الثالث وبضعة أشهر، ليكتشفا بعدها أن تشخيص حالته هو الإصابة بالسرطان في الغدة الفوق كلوية «الغدة الكظرية».

وأشار إلى أن «إيلاي» مثل آلاف الأطفال المصابين بـ«السرطان»، اللعين وحالته من الحالات النادرة لاحتياجه لحقن من نوع خاص يتجاوز سعرها الثلاثة ملايين جنيه، حيث كان أول تشخيص لحالة ابنه في شهر سبتمبر من العام الماضي، وتبين إصابته بسرطان الغدة فوق الكلوية، بحجم 9 سم في 15 سم، وبدأ جرعات العلاج الكيماوي سريعًا، ثم عملية لاستئصال الورم، تلاها عملية أخرى لزرع النخاع بتكلفة 300 ألف جنيه واستكمل العلاج الكيماوي بعدها.