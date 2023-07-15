تعرف على الشروط وموعد تقديم كلية الشرطة 2023-2024

لا يزال موعد تقديم كلية الشرطة 2023-2024 يشغل أذهان الكثير من المواطنين في كل عام، للاهتمام الشديد عن مكان سحب الملف وكيفية التقديم وما هي شروط القبول في أكاديمية الشرطة 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة المصرية للأولاد والبنات وللخريجين، ولذلك تستعرض «الوطن» في السطور التالية كل ما يخص موعد تقديم كلية الشرطة 2023-2024.

معلومات وتواريخ عن موعد تقديم كلية الشرطة 2023-2024

وعن موعد تقديم كلية الشرطة 2023-2024 بحسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية، حيث يبدأ موعد سحب الملف من كلية الشرطة سيبدأ من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2023 وسيستمر موعد سحب ملف كلية الشرطة لمدة 16 يوما حتى يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023 بالنسبة لخريجي العام الماضي 2022 أما خريجو العام الحالي فيكون التقديم لهم بدءًا من يوم السبت 5 أغسطس وحتى يوم الخميس 31 أغسطس، وبالنسبة لحاملي الليسانس يبدأ التقديم لهم من يوم 1 أغسطس وحتى يوم 18 أغسطس 2023، ولخريجي الجامعات يبدأ التقديم لهم يوم 15 أغسطس وحتى 15 سبتمبر 2023، ويكون التقديم من خلال موقع وزارة الداخلية أون لاين من هنــــا.

10 شروط تلخص التقديم في كلية الشرطة 2023 - 2024

أما عن الشروط التي يجب توافرها للقبول في كلية الشرطة، والتي حددتها وزارة الداخلية فقد جاءت تلك الشروط كالتالي :-

أولا: أن يكون المتقدم لكلية الشرطة مصري الجنسية ومن أبوين مصريين الأصل.

ثانيا: أن يكون المتقدم لكلية الشرطة حسن السيرة والسمعة.

ثالثًا: ألا يكون المتقدم لكلية الشرطة قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة.

رابعًا: ألا يكون المتقدم لكلية الشرطة قد سبق فصل المتقدم من أي مؤسسة خكومية بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

خامسًا: أن يجتاز المتقدم لكلية الشرطة اختبارات اللياقة الصحية والبدنية والسن لـ تقديم كلية الشرطة.

سادسًا: أن يستوفي شروط اللياقة الصحية والنفسية بـ تقديم كلية الشرطة.

سابعًا: ألا يقل طول قامة المتقدم لكلية الشرطة عن 170 سنتيمترا للذكور 155 سنتيمترا للإناث.

ثامنًا: الشرط الثامن ألا يزيد عمر المتقدم في أول أكتوبر القادم عن 22 سنة.

تاسعًا:الشرط التاسع أن يجتاز الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة بتقديم كلية الشرطة.

عاشرًا: الشرط العاشر ألا يكون متزوجا خلال قيده بـ أكاديمية الشرطة وأن يمضي على تعهد بذلك.