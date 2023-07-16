إصابة 4 أشخاص في حريق داخل مغسلة بمدينة الغردقة

أصيب 4 أشخاص إثر انفجار مكواة بخار داخل مغسلة وسط مدينة الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والدفاع المدني لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفي الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة.

حادث انفجار مغسلة بالغردقة

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انفجار مكواة بخار بمغسلة بمنطقة القيادات وسط مدينة الغردقة وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف و قوات الحماية المدنية لموقع الحادث وتم السيطرة على الحادث.

إصابة 4 أشخاص في حريق بالغردقة

و تم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى الاسعافات الأولية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وكشف مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متابينة وهم محمد مصطفي النحاس 41 سنة وإصابته بجرح قطعي بالوجهة، و صابر عطية عبدالرحيم 63 سنة، وأصيب بجرح قطعي بالأنف َ عبدالرحمن عبدالمحسن 53 سنة، وأصيب جرح بفروة الرأس محمد كمال 38 سنة وأصيب بجرح قطعي بالذراع الأيسر.