مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار جديد بولاية جورجيا الأمريكية

شهدت الولايات المتحدة، حادثا جديدا من حوادث إطلاق النار، التي تشهدها البلاد بشكل يومي، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، والحادث الجديد وقع في هامبتون بولاية جورجيا جنوب شرق أمريكا.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن شخصا يدعى أندريه لونجمور«40 عاما»، أطلق النار على 4 أشخاص، في منطقة «دوجوود ليكس»، مشيرة إلى أن مطاردة مطلق النار.

وقالت الإذاعة الوطنية العامة «إن بي آر»، إن ميدنة هامبتون يبلغ عدد سكانها حوالي 8 آلاف و500 نسمة.

وحادث إطلاق نار بهامبتون، واحدًا من 382 عملية إطلاق نار جماعي على الأقل شهدتها الولايات المتحدة في 2023، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية نقلا عن أرشيف عنف السلاح.

وكشفت السلطات الأمريكية، أن المشتبه به معروف بقيادة سيارة «جي إم إيه أكاديا» 2017 سوداء اللون، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت السلطات الأمريكية، إلى إصدار 4 أوامر اعتقال بحق أندريه لونجمور، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

مكافأة قدرها 10 آلاف دولار

من جانبه، دعا عمدة مقاطعة هنري، ريجينالد ب. سكاندريت، خلال مؤتمر صحفي، إن لونجمور، معروف بأنه مسلح وخطير، مشيرا إلى عرض مكافأة قدرها 10 آلاف دولار مقابل القبض على المشتبه به، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

المشتبه به في إطلاق النار من سكان مدينة «هامبتون».

وأوضح رئيس «شرطة هامبتون» جيمس تورنر، أن الدافع غير معروف، مشيرا إلى أن جرائم القتل حدثت في مواقع مختلفة، مضيفا إن المشتبه به من سكان مدينة «هامبتون».

وأضاف تورنر، أن جميع القتلى الـ4 بالغين ثلاثة رجال وامرأة، وتابع المسؤول الشرطي قائلا، إن أسماءهم لن يتم الإفراج عنها حتى يتم إخطار أسرهم، فيما أشارت عمدة هامبتون، آن تاربلي، إلى تعرض المدينة لمأساة.