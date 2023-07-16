نتیجة الصف الثالث الثانوي 2023..من خلال بوابة الوطن

مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة، ينتظر كثير من الطلبة وأولياء الأمور موعد إعلان النتيجة، وطرق البحث عن نتيجة الثانوية العامة 2023 ، والمتوقع ظهورها خلال الأيام المقبلة، بمجرد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة.

ويستعد طلاب الثانوية العامة لظهور النتيجة ومعرفة مراحل التنسيق التي تمكنهم من الترشح للكليات التي تناسبهم وفقا للمجموع، لذا توضح «الوطن» موعد نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، وفق ما كشفت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

طرق الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

كعادتها كل عام وفى اطار الخدمات اليومية المقدمة للقراء، تعمل بوابة «الوطن» على إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2023 لجميع الطلاب فور ظهورها، حيث يمكن الحصول عليها في عدة خطوات، كما يلي.

- الدخول إلى الرابط الإلكتروني هنا.

- إدخال الاسم الرباعي للطالب.

- إدخال رقم الجلوس للطالب.

- اختيار الشعبة.

- اختيار المحافظة التي يتبع لها الطالب.

- إدخال البريد الإلكتروني الخاص به.

- وإدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب.

- الضغط على تسجيل حتى يحصل على النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، في فيديو عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، والمقرر إعلانها مطلع أغسطس المقبل، مشيرا إلى أنّ الامتحانات التي خضعت للتصحيح جاءت نتائجها مبشرة، ويُتوقع أن تتخطى نسبة نجاح هذا العام 90% في اللغة العربية و91% في اللغة الأجنبية الثانية.