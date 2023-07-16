عضو بـ«الشيوخ»: السودان أمن قومي وعمق استراتيجي لمصر

أكد النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، أن مصر والسودان يربط بينهما علاقات تاريخية وأبدية، مشيرا إلى أن السودان بالنسبة لمصر أمن قومي وعمق استرايتيجي، شارحا أن مصر حريصة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حل الأزمة السودانية ونزع فتيل الأزمة، فقمة دول جوار السودان التي استضافتها مصر نالت إشادة الجميع وأيضا أصحاب المبادرات الأخرى الساعية لحل الأزمة منها المبادرة الأمريكية والسعودية.

المبادرة المصرية جاءت في توقيت مهم للغاية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، عبر برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قمة دول الجوار واللقاءات التي تمت على هامش القمة أكدت أهمية التفاوض بين طرفي النزاع والوصول لتسوية سليمة لحل الأزمة، مشيرا إلى أنّ المبادرة المصرية جاءت في توقيت مهم للغاية وهي ساعية بكل قوة لحل لإنهاء القتال في السودان.

السياسة الدولة المصرية قائمة على عدم التدخل في شئون الدول الأخرى

وتابع عضو مجلس الشيوخ بأن السياسة الدولة المصرية قائمة على عدم التدخل في شئون الدول الأخرى، موضحًا أن الأزمة السودانية تسبب أضرارا كبيرة على دول الجوار سواء أمنيا أو اقتصاديا خاصة بعد نزوح 3 ملايين سوداني منذ اندلاع الأزمة جراء القتال.