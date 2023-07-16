إزالة 42 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 42 حالة تعد على مساحة 6 آلاف و204 أمتار مباني و53 فدانا وقيراط بنطاق المحافظة.

إزالة 26 حالة تعد

وأوضح محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بتنفيذ إزالة 26 حالة تعد على مساحة 6 آلاف و204 أمتار مباني، و16 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة على مساحة 53 فدانا وقيراط و8 أسهم بمراكز ومدن المحافظة.

خطة زمنية لأعمال الإزالات

وأشار محافظ الشرقية أن المحافظة وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.