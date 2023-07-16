هل الأسبرتام يسبب السرطان أم مادة آمنة للاستهلاك؟.. جدل مستمر

هل الأسبرتام يسبب السرطان أم مادة آمنة للاستهلاك؟ سؤال اختلف حوله رأي عملاقين عالمين من عمالقة سلامة الغذاء حول مادة الأسبارتام، المُحلي الاصطناعي «بديل السكر»، ومدى علاقته بالإصابة بأمراض السرطان، ويستخدم الأسبارتام في العديد من المنتجات الخالية من السكر، منها المشروبات الغازية، والعلكة وعشرات المنتجات الأخرى.

لا مخاوف من استخدام الأسبارتام في ظل الشروط المعتمدة

وتسبب إصدار إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة FDA بيانًا بشأن الأسبارتام ارتباكا، بعدما أنّها لا تتفق مع استنتاج الوكالة الدولية لبحوث السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وإعلانها أنّ بعض الدراسات تدعم تصنيف الأسبارتام مادة مسرطنة محتملة، وأنّه قد تكون هناك صلة محتملة بين الأسبارتام وسرطان الكبد، بناءً على «أدلة محدودة».

وذكر بيان الغذاء والدواء، أنّ علماء إدارة الغذاء والدواء ليس لديهم مخاوف تتعلق بالسلامة عند استخدام الأسبارتام في ظل الشروط المعتمدة، كما تمت الموافقة على استخدام الأسبارتام في العديد من البلدان، وقامت السلطات التنظيمية والعلمية، مثل هيئة الصحة الكندية، والهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، بتقييم الأسبارتام واعتبرته أيضًا آمنًا عند مستويات الاستخدام المسموح بها حاليًا، بحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

مواد مسرطنة محتملة

وأعلنت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، أنّها تبحث عن المواد التي من المحتمل أن تسبب السرطان دون التفكير في المدخول الغذائي الفعلي، ووجدت العديد من الأشياء، مثل شرب الماء الساخن والعمل ليلا، من المحتمل أن تكون مسببة للسرطان، بحسب الصحيفة.

ينبغي عدم تجاوز الحد الأعلى للاستهلاك

كانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أنه قد يعتبر الأسبارتام مادة مسرطنة أو عاملا مسببا للسرطان، لكن حتى الآن لا يعني ذلك أن الأسبارتام يشكل سببًا من أسباب الإصابة بالسرطان.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، في بيانها الصحفي، إلى أنّ الحد الأعلى للاستهلاك اليومي الآمن من الأسبارتام هو 40 ملليجراما لكل كيلوجرام من وزن الجسم، وبعبارة أخرى، يحتاج الشخص البالغ الذي يزن 70 كيلوجراما إلى استهلاك أكثر من 9-14 علبة في اليوم؛ لتتجاوز الكمية اليومية المقبولة.

إشادة بقرار الغذاء والدواء من مصنعي المواد الغذائية

من جانبها، أشاد أقطاب صناعة المواد الغذائية بموقف إدارة الغذاء والدواء بشأن الأسبارتام، وقال روبرت رانكين رئيس مجلس التحكم في السعرات الحرارية، وهي منظمة تمثل مصنعي وموردي الأطعمة والمشروبات ذات السعرات الحرارية المنخفضة، إن بيان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لا يؤكد فقط أن 4 عقود من العلم خلصت إلى أن الأسبارتام آمن ولكنه يوفر أيضًا سياقا واقعيا حول الاستهلاك الآمن لهذا المكون.