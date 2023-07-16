إصابة 7 أشخاص انقلبت بهم سيارة ميكروباص في ترعة بالشرقية

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص في ترعة على طريق «الزقازيق- ههيا» بمحافظة الشرقية، وتم نقل الحالات إلى مستشفى الأحرار، وحُرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا، يفيد ورود إشارة من مستشفى الأحرار، باستقبال 7 أشخاص جراء انقلاب ميكروباص في ترعة على طريق «ههيا- الزقازيق»، بعد قرية المسلمية، وجرى تقديم الإسعافات الطبية لهم.

تسيير حركة المرور

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته والاطمئنان على المصابين، فيما حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيقات لمباشرة شؤونها.

وقامت الجهات الأمنية المعنية برفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.