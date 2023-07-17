إصابة 3 أشخاص في حادثين منفصلين بشمال سيناء

أصيب ثلاثة أشخاص، اليوم الاثنين، في حادثين منفصلين بالعريش، إذ أصيب اثنين في مشاجرة، والثالث في حادث سير بالطريق الساحلي بين العريش وبئر العبد.

واستقبل مستشفى العريش العام، اثنين أصيبا بإصابات متنوعة بين جروح وكدمات، نتيجة مشاجرة وقعت بين مجموعة من الشباب بوسط المدينة.

نقل المصابين للمستشفى

وقال مصدر بهيئة الإسعاف، إنه تم نقل اثنين من الشباب إلى المستشفى، نتيجة مشاجرة بالعصي والحجارة وقعت بين مجموعة من شباب العائلات بالقرب من سوق السمك بوسط المدينة.

وقال مصدر طبي بمستشفى العريش العام في بيان له، إنه تم ادخال المصابين قسم الطوارئ السريعة للعرض على الأشعة والتصوير، وتضميد الجراح وعلاج الكدمات.

إصابة شخص في حادث تصادم سيارتين

وفي سياق آخر، تلقت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء إخطارًا بتصادم سيارتين ملاكي أثناء سيرهما على طريق «العريش - القنطرة شرق» الدولي أمام قرية أم عقبة في مركز بئر العبد بالطريق الساحلي.

وأسفر الحادث عن إصابة «حسونة. أ.س - 25 سنة»، مقيم في مدينة بئر العبد، بجرح قطعي بالشفاه العليا وسحجات متفرقة بالجسد، وكدمات، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى بئر العبد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.