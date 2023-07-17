ميناء دمياط يستقبل أكثر من 42 ألف طن قمح وفول وعدس 

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35، فيما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36102 طن تشمل 5535 طن جبس معبأ و3050 طن رمل و9501 طن يوريا و1064 طن حديد تسليح و4096 طن أسمنت معبأ و12856 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42996 طنا تشمل 745 طن خشب زان و600 طن بازلاء و7197 طن أبلاكاش و800 طن صودا معبأ و12000 طن ذرة و290 طن كسب عباد شمس و2035 طن خردة و2529 طن أرز معبأ و4800 طن فول و2000 طن عدس و 10000 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 994 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 530 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2442 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 172322 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 206878 طنًا.

مغادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2314 طن قمح

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2314 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وعدد 2 وحده نهرية «بارجات» بعد أن قاما بتفريغ شحنة تقدر بحوالي 613 طن أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا، وتحميل شحنة تبلغ حوالى 635 طن من القمح متجهه إلى صوامع المنيا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5298 شاحنة.