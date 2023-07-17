منطقة بنها الاستثمارية تنظم ندوة عن أهمية التصدير ورفع وعي المستثمرين

نظمت منطقة بنها الاستثمارية بمحافظة القليوبية، ندوة تعريفية لمستثمري المنطقة بهدف رفع مستوى الوعي الاقتصادي وأهمية تصدير منتجاتهم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية بهدف رفع حجم صادرات الدولة المصرية إلى 100 مليار دولار.

أهمية منطقة استثمار بنها

واستعرض أحمد كمال، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية والتكنولوجية، مدى أهمية منطقة استثمارية بنها في توفير استثمار جيد في الصناعات الغذائية، وتنشيط السوق التجاري الداخلي والخارجي، مضيفا خلال كلمته: «لدينا توجيهات من رئاسة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقيادة السياسية، بتوفير كافة السبل لدعم مجتمع الأعمال بكافة المناطق الاستثمارية».

معلومات عن منطقة استثمار بنها

من جانبه قدم أحمد منصور، مدير منطقة استثمار بنها، نبذة عن المنطقة تضمنت التالي:

- تقع المنطقة الاستثمارية بمنطقة عزبة نجيب بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

- تخصيص المنطقة للصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها.

- تقام المنطقة الاستثمارية على 46 فدانا.

- تضم المنطقة 147 وحدة صناعية و16 منفذ بيع و18 مخزنا و6 وحدات تبريد.

- توفر هذه الوحدات ما يزيد عن 4500 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة.

- تضم المنطقة مركز خدمات المستثمرين ومبنى إداريا ومركز ريادة الأعمال، ومبنى خدمات عاملين، بالإضافة لقاعة مؤتمرات.

- بلغت نسبة الإشغال بالمنطقة الاستثمارية ببنها نسبة الـ 100%.

خلق مناخ تشريعي إيجابي

كما أكد محمود بسيوني، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن أهداف الغرفة يخلق مناخا تشريعيا إيجابيا يساهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق المحلية والعالمية والمشاركة في وضع الاستراتيجيات والسياسات التي من شأنها النهوض بالقطاع وتعزيز قدرات أعضاء الغرفة في شتى النواحي الفنية من خلال توفير خدمات فنية متنوعة ومميزة وبناء صورة إيجابية عن الصناعات الغذائية المصرية والترويج لها في مختلف المحافل الدولية.

كما أكدت داليا قابيل مدى أهمية إقامة معرض فود أفريكا للصناعات الغذائية لعرض منتجات الشركات المصرية في مجال الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى تكوين علاقات مع المصدرين المصريين والأجانب من خلال المعرض، وهذا لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، مشيرة إلى كيفية الاستفادة من إقامة ندوات تثقيفية بالمعرض.

تأهيل المشروعات الاستثمارية للتصدير

وأوضحت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري، أهمية حصول المستثمرين داخل المنطقة على عضوية المجلس التصديري للحصول على البطاقات التصديرية وسجل المصدرين للاستفادة من الدورات التدريبية التي تقدم من المجلس التصديري والمشاركة في البعثات التجارية التي يقوم بها المجلس، مؤكدة أن المجلس التصديري يساعد في تأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمختلف المناطق الاستثمارية للتصدير.