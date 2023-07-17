عاجل.. تطور جديد بشأن صفقة الأهلي المنتظرة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تطورات عودة المفاوضات لضم الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق بشكتاش التركي، في موسم الانتقالات الصيفية.

الأهلي يعود لمفاوضات جاكسون موليكا

وذكر المصدر أن الأهلي عاد للتفاوض مع بشكتاش عن طريق أحد الوكلاء حول القيمة المادية لضم جاكسون موليكا تحسبا لتعثر المفاوضات مع فريق جيونبوك الكوري لضم جوستافو سوزا.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يسعى لتقليل المقابل المادي المطلوب من النادي التركي الذي تمسك في موسم الانتقالات الشتوية الماضية بمبلغ 4 ملايين يورو للاستغناء عن موليكا للقلعة الحمراء.

مهلة جوستافو سوزا

وكان الأهلي قد توصل لاتفاق مع المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا، على ضمه خلال موسم الانتقالات الصيفية، إلا أن ناديه الكوري طلب مهلة للتعاقد مع مهاجم بديل قبل الاستغناء عن اللاعب بشكل رسمي، وهو ما جعل الأهلي يعيد فتح خط اتصال مجددا مع جاكسون موليكا.

وكان الصحفي التركي إردنر كاراتاس قد أكد أن النادي الأهلي تقدم بعرض إلى بشكتاش من أجل التعاقد مع جاكسون موليكا مقابل 4 ملايين يورو.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق حرس الحدود، بعد غد الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة 33 من مسابقة الدوري.