موسم حصاد الفواكه يتواصل في الدقهلية.. بشاير الخير من عنب وخوخ وتفاح

كشفت المهندسة داليا عثمان، رئيس قسم الفواكه بمديرية الزراعة بالدقهلية، أن موسم حصاد الفواكه في محافظة الدقهلية، يبدأ منذ منتصف شهر يونيو، ويستمر حتى منتصف أغسطس، لمختلف الأنواع، منها الخوخ والعنب والتين والتفاح، إذ بدأ المزارعون في زراعتها في نهاية ديسمبر وبداية يناير.

حصاد الفواكه في الدقهلية

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى زراعة الفواكه في مساحات مختلفة بمحافظة الدقهلية جاءت كالآتي:

- العنب 9593 فدان مزروعه بمراكز أجا وميت غمر وبلقاس والسنبلاوين، ويزرع منه الأصناف البناتي والرومي.

- الخوخ تبلغ المساحة المنزرعة 722 فدانا، موجودة بمركزي أجا وميت غمر، والسلالات المنتجة من أشجار المزارع البذرية لصنف خوخ ميت غمر.

- التفاح تقدر المساحة المنزرعة بالدقهليه بـ25 فدانا بمركز أجا.

وأوضح صاحب مزرعة خوخ بقرية شيوة بالدقهلية لـ«الوطن»، أنهم يبدأوا في زراعة الخوخ في منتصف شهر 12، إن كان لشجر قديم، على عكس الشجر الجديد، يبدأ في شهر يناير، ويستمر لمدة 7 أشهر في زراعته.

موسم حصاد الخوخ بالدقهلية

أضاف أنه يجري بدء حصاد موسم الخوخ في بداية شهر يوليو، ويستمر لمدة منتصف شهر أغسطس: «بنبدأ حصاد الخوخ من أول شهر يوليو، ونفضل لغاية منتصف شهر أغسطس، لغاية ما ننتهي من حصاد المحصول بأكمله».

موسم حصاد العنب في الدقهلية

وبدأ حصاد العنب في الدقهلية، منذ منتصف شهر يونيو، ويستمر حتى أغسطس، موضحا أن الفدان الواحد، يخرج نحو 30 طنا من العنب، ويجري تجميعها وتوزيعها على الموزعين من أجل بيعها في الأسواق.