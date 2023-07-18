قصف أوكراني على مقاطعة دونيتسك 36 مرة في يوم

قصفت القوات الأوكرانية، مقاطعة دونيتسك، 36 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام 205 طلقات ذخيرة، من عيارات مختلفة، بينها 152 و155 ملم، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين بجروح، وتضرر مبنيان سكنيان، ومنشأة بنية تحتية مدنية، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.

ولا تدرس الولايات المتحدة، تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، لتحثها على العودة إلى مبادرة حبوب البحر الأسود «صفقة الحبوب».

وقال منسق العلاقات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بـ«البيت الأبيض»، جون كيربي، إن «واشنطن» ليس لديها سبب لتغيير موقفها.

وفي إطار قضية مبادرة حبوب البحر الأسود «صفقة الحبوب»، قالت رابطة المزارعين الإيطاليين، إن إلغاء الصفقة يهدد الاستقرار السياسي في المناطق التي تعاني من مشاكل الأمن الغذائي، كما يمكنها أن تهز الأسواق العالمية بسبب حجم إنتاج الحبوب في أوكرانيا.

موسكو: لا يجوز مشاركة أكثر من 3 دول في اجتماعات متعلقة بأوكرانيا

أعربت روسيا عن عدم رضاها عن قرار بريطانيا دعوة 8 دول من «الاتحاد الأوروبي» وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، للمشاركة في اجتماع «مجلس الأمن الدولي» حول الأزمة الأوكرانية، موضحة على لسان نائب ممثل «موكسو» الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة»، دميتري بوليانسكي، أنه وفقا للقواعد المعمول بها في المجلس لا يجوز مشاركة أكثر من 3 دول في الاجتماعات المتعلقة بأوكرانيا بموجب القاعدة 37.

وأضاف بوليانسكي، أن الدعوة لن تجلب أي قيمة إضافية للجلسة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.