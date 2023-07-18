ضبط متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة

ضبطت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهم عملات أجنبية ومحلية.

وبمناقشتهم أقر 2 منهم باتفاقهما مع الثالث على تسليمه المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما لتحويلها لأحد الأشخاص، مقيم بإحدى الدول بنظام المقاصة، على أن يقوم الأخير بتحويلها لإحدى الدول لإستيراد بضاعة للشركة خاصتهما.

وبتكثيف التحريات تبين أنّ المتهم الثالث يزاول نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد وتحويل العملات المالية بطرق غير مشروعة فيما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون، فضلا عن تحصيل مبالغ مالية قيمة بضائع يرغب التجار في استيرادها من الخارج وتحويلها للشخص المقيم بالخارج لاستيراد بضائع على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة، وجرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، حال استقلال أحدهما سيارة والثاني دراجة نارية بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزتهما عملات محلية وأجنبية، و4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المشار إليها بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.