مسعفون بالشرقية يعيدون أكثر من 400 ألف جنيه لأسرة مصاب في حادث سير

أعاد مسعفون بهيئة إسعاف الشرقية أكثر من 400 ألف جنيه وهاتف محمول لأسرة مصاب في حادث تصادم على الطريق الإقليمي باتجاه بلبيس.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

وكانت هيئة إسعاف الشرقية تلقت بلاغا عبر الخط الساخن، يفيد بوجود تصادم سيارتين على الطريق الإقليمي اتجاه بلبيس، وقال مصدر بالإسعاف لـ«الوطن»، إنه فور تلقي البلاغ هرعت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وفي غضون 6 دقائق بدأ المسعف بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب، وأثناء النقل وجد المسعف مبلغا ماليا قيمته 417760 جنيها وهاتف آيفون بحوزة المصاب.

تقديم الإسعافات للمصاب

وتابع أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، مع الحفاظ على المبلغ المالي حتى لا يقع في يد الآخرين، وتم استدعاء سيارة إسعاف أخرى لمكان الحادث لاستلام أمانات المصاب وحتى تتفرغ السيارة الأخرى لتقديم الإسعافات الأولية للمصاب، وتم نقله إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي.

أسماء المسعفين في الواقعة

وكشف المصدر أن المسعفين في الواقعة هم محمد السيد عبدالحميد، مسعف، وشريف إبراهيم كمال، سائق، وحفني محمد قدري، ومحمود عبدالنبي.