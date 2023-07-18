تايلاند: زعيم حزب «التقدم إلى الأمام» يعتزم الترشح مجددا لمنصب رئيس الوزراء

أعلن زعيم حزب «التقدم إلى الأمام» التايلاندي، بيتا ليمجارونرات، عن اعتزامه الترشح في الجولة القادمة من التصويت في البرلمان، ليصبح رئيس وزراء البلاد الجديد.

فشل في الحصول على الأصوات الكافية

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، اليوم الثلاثاء، أن بيتا، فشل في الحصول على الأصوات الكافية خلال الجولة الأولى من التصويت التي جرت الأسبوع الماضي، ولكن حزبه وحلفاء المعارضة اتفقوا على ترشيحه مجددا، ليكون مرشحهم في الجولة الثانية من التصويت التي تُجرى غدا الأربعاء.

الحاجة إلى عدد محدد من الأصوات

وخلال الجولة الأولى من التصويت، كان بيتا، يحتاج إلى تأمين 375 صوتا في البرلمان ذي المجلسين، ولكنه خسر بفارق 51 صوتا، حيث لم يحظ بدعم كاف من المشرعين المحافظين.

ويحاول حزب «التقدم إلى الأمام»، و7 أحزاب أخرى، معارضة تشكيل حكومة ائتلافية، وقاموا بعقد محادثات أمس الاثنين.

وقال بيتا- في أعقاب الاجتماع - إن معسكر المعارضة أكدوا أنه سيترشح مجددا؛ ولكنه أوضح أنه سيدعم مرشح حزب «بويا تاي» - ثاني أكبر الأحزب التايلاندية - إذا فشل في الفوز بأغلبية أو توسيع دعمه.

دور أعضاء مجلس الشيوخ

وينتظر المراقبون ليروا ما إذا كان بيتا سيتمكن من كسب دعمٍ كافٍ من أعضاء مجلس الشيوخ الذين تم اختيارهم فعليا من قبل الجيش بعد تمرد عام 2014، ولا يزال أغلبهم ضد خطط حزب «التقدم إلى الإمام» لإصلاح قانون إهانة الذات الملكية.