إصابة 21 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الأوسطي بــ15 مايو

شهد الطريق الأوسطي، بمنطقة 15 مايو، بالقاهرة، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة 21 شخصا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بالحادث

تلقت غرفة عمليات المرور بمدرية أمن القاهرة، إشارة من النجدة، تفيد بوقوع حادث مروري بالطريق الدائري الأوسطي، اتجاه 15 مايو، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برفقة سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين إصابة 21 شخصًا إثر انقلاب سيارة ربع نقل.

وتم نقل المصابين للمستشفى العام، بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.