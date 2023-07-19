تحرير 26 مخالفة تموينية لمخابز بلدية في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية عدة حملات تموينية على المخابز البلدية بمراكز إيتاي البارود وبدر و كوم حمادة، أسفرت عن الآتي:

ضبط مخبز تصرف في 11 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء، في مركز إيتاي البارود، لتحقيق ربح غير مشروع و8 مخابز.

- تحرير 6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

في مركزي بدر وكوم حمادة ضُبط مخبز أنتج خبز ناقص الوزن بمقدار 33 جراما للرغيف الواحد، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه، وغلقة لمدة 3 شهور مع توفير حصة الخبز للمواطنين.

ضبط 3 مخابز تصرفوا في 60 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع.

ضبط 5 مخابز أنتجت خبز ناقص الوزن، ومخبزآخر أنتج خبزا غير مطابق للمواصفات القانونية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك إستمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان.

كما تأتي تلك الحملات في إطار وضمان صول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.