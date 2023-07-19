«التعليم العالي» تكشف موقف اختبارات القدرات 2023 خلال أيام الإجازات

أكد الدكتور عاشور العامري، عضو اللجنة العليا لاختبارات القدرات 2023 التابعة لمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن الامتحانات الخاصة بالكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها، موضحاً أن موقع التنسيق يعمل بصورة جيدة لاستقبال رغبات التسجيل لطلاب الثانوية العامة.

توزيع الطلاب على اختبارات القدرات

وأكد العامري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مكتب التنسيق راعى خلال عملية التسجيل للطلاب عبر الموقع الإلكتروني لاختبارات القدرات 2023، عدم التسكين لمواعيد أداء وتنفيذ الاختبارات خلال الإجازات الرسمية، سواء إجازات الجمعة أو السبت او الإجازات الرسمية العارضة، لافتا إلى أنه حال وجود ضغط في التسجيل على كلية من الكليات يتم التقدم بطلب لرئيس اللجنة العليا للقدرات لأداء الاختبارات خلال الإجازات.

اختبارات القدرات 2023

وأوضح العامري، أن هناك متابع دورية ولحظية لنشاط أعمال اختبارات القدرات 2023 وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي.