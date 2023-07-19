معلومات عن نفق JF-22 الصيني.. نقلة مذهلة في تكنولوجيا الطيران

أعلنت مجموعة «تشاينا ميديا» الإعلامية، من خلال فيلم وثائقي، تفاصيل مشروع «نفق الرياح» المسمى بـJF-22، وهو نفق تفوق سرعة الأجسام فيه سرعة الصوت، أن النفق اجتاز مؤخرًا اختبارات الجودة المطلوبة، إذ يعد النفق «الأكثر تقدمًا في العالم»، بحسب صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية، ونستعرض معًا أهم المعلومات عن نفق JF-22.

معلومات عن نفق JF-22 الصيني

- تصميم النفق لدعم عدد كبير من تجارب محاكاة الطيران التي يلزم إجراؤها في أثناء تطوير الطائرات المختلفة.

- يعد النفق نقلة في تكنولوجيا الطيران إذ يتفوق على نظرائه في الدول الغربية من حيث الإمكانات.

- خلال الاختبار، يتم محاكاة بيئة طيران باستخدام تدفق هواء بسرعة عالية، يسمح للباحثين دراسة القوى التي تؤثر على حركة الطائرات ذات السرعات العالية.

- يوفر الوقت، إلى جانب عدد كبير من الاختبارات الهندسية، لأنّها تعد غير ضرورية في ظل إجراء تجارب أكثر تقدمًا.

- تفوق سرعة الأجسام فيه سرعة الصوت، ويبلغ طوله 167 مترًا.

- يمكن إعادة تخليق ظروف طيران محددة على ارتفاعات 40 إلى 90 كيلومترًا، وبسرعة قصوى تصل إلى 10 كيلومترات في الثانية، أي 30 ضعف سرعة الصوت.

- يخلق ما يسمى في علوم الطيرن بـ«مجال تدفق كبير»، ولا يقارن بأي نفق آخر في العالم بحسب جيانج تسونجلين، الباحث في الأكاديمية الصينية للعلوم.

- يوفر منصة وإمكانات جديدة للاستكشاف التكنولوجي واختبار المعدات؛ لتطوير جيل جديد من الطائرات عالية السرعة بحسب تعليق المعلق العسكري سونج تشونج بينج لصحيفة «بكين يوث ديلي».