السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار في مخدر الشابو

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بمعاقبة المتهم «م.ع ث» عامل و«ح. ا. ا» عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في مخدر الشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز جزيرة جرجا.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

الاتجار في الشابو وجوهر الميتامفيتامين

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورد معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار في الشابو وجوهر الميتامفيتامين على نطاق واسع وترويجه على عملائهما من أصحاب الكيف وراغبي الشراء.

القبض على المتهمين وبحوزتهما 12 كيس شابو

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، والقبض على المتهمين وبحوزتهما 12 كيس من الشابو وجوهر الميتامفيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالإتجار في المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها السابق.